(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Oltre 2,5, per l’esattezza 2.552.400, di italiani sono già stati colpiti dai virusli , 761mila solo nell’ultima settimana (contro 563mila contagi della settimana precedente). Alla...

Alla 47esima settimana non si erano mai registrati dati così alti, con un valore di incidenza... SALUTE Pregliasco: conaustraliana rischio 20mila morti, picco a Natale. Ecco i sintomi Si ......ll'. Influenza: già 2,5 milioni di casi. Rezza: "Vaccinarsi subito"