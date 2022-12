Inchiesta Juventus | bianconeri pronti a rispondere alle accuse

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Continua il filone dell’Prisma che vede coinvolta in prima persona la società, isonoContinua il filone dell’Prisma che vede coinvolta in prima persona la società, isono. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il club ha già sottolineato come due sentenze della giustizia sportiva hanno riconosciuto la piena regolarità contabile. Mentre per quanto riguarda gli stipendi la cifra sarebbe stata subordinata alla ripresa o alla disputa in tempi di pandemia dei campionati. L'articolo proviene da Calcio News 24.