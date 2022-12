In Iran la giornata dello studente | manifestazioni e allerta in tutto il paese

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) In, si infiamma la protesta contro il regime che, a differenza di quanto annunciato nei giorni scorsi, non abolisce ne' l'obbligo per le donne di coprirsi il capo con il velo, ne' la polizia ...

- In, si infiamma la protesta contro il regime che, a differenza di quanto annunciato nei giorni scorsi, non abolisce ne' l'obbligo per le donne di coprirsi il capo con il velo, ne' la polizia ...Proseguono le proteste in, e questa volta vedono protagonisti gli studenti di diverse Università nel Paese e di molte ... sarebbero oggi organizzate in concomitanza con ladello studente. ...In occasione della Giornata dello studente, centinaia di giovani si sono riversati per le strade delle città iraniane per protestare contro il ...Terzo e ultimo giorno di sciopero. La magistratura ordina di sigillare i negozi che aderiscono. Sorella di Khamenei: "Non ascolta la voce del popolo" ...