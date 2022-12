Ilic piace molto al Napoli | due ostacoli da superare per l’acquisto del centrocampista del Verona

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) È già passato quasi un mese dall’inizio della sosta per il Mondiale in Qatar e mancano meno di 30 giorni alla ripresa del campionato di Serie A. Le squadre si stanno preparando in vista di gennaio, ma un occhio va dato anche al calciomercato: diversi club italiani avranno bisogno di attingere dal mercato per puntellare la propria rosa. Non è questo il caso delche è coperto in ogni reparto e non muoverà nulla nel prossimo mese. Ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli resta vigile per il futuro ed è sempre attento ai giovani talenti che crescono in giro per l’Europa., ilspara alto Tra i nomi seguiti dalla dirigenza azzurra c’è quello di Ivanclasse 2001 del. Ilserbo, ...