Il Time sceglie Zelensky come “persona dell’anno” per il 2022

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La scelta di quest’anno è stata “la più chiara a memoria d’uomo”: Volodymyrè ladelsecondo il. La rivista americana lo ha annunciato presentando la sua canonica copertina di dicembre, che raffigura il presidente ucraino di tre quarti circondato da simboli dell’Ucraina. “Sia che le vostre reazioni alla battaglia per l’Ucraina siano di speranza o di terrore,– si legge nella motivazione – ha galvanizzato il mondo in un modo che non vedevamo da decenni. La decisione di non lasciare Kiev mentre cominciavano a cadere le bombe russe è stata epocale. Dal suo primo post di 40 secondi su Instagram il 25 febbraio in cui ha mostrato che il governo e la società civile ucraina erano intatti, ai quasi quotidiani discorsi a Westminster, la Banca Mondiale e ai Grammy, il ...

Primaonline

TRENTO . Un ulterioreout di due anni, la Provincia ha deciso di rimandare la fusione tra l' Azienda per il turismo ...turistici e delle esperienze che siamo in grado di offrire a chiil ...Momento di bilancio annuale per Apple, chele sue migliori app per l'anno che sta per terminare. Apple ha reso pubblica la lista delle ... Inua - A Story of Ice and, un gioco d'avventura ... Il Financial Times sceglie Zelensky come 'l'uomo dell'anno' La scelta di quest’anno è stata “la più chiara a memoria d’uomo”: Volodymyr Zelensky è la persona del 2022 secondo il Time. La rivista americana lo ha annunciato presentando la sua canonica copertina ...Volodymyr Zelensky è la persona dell'anno per il 2022 secondo il magazine Time. Lo ha reso noto la famosa rivista, che ogni anno sceglie la personalità che si è distinta di più. Proprio lunedì scorso ...