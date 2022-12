Il Foglio

Morto un misterioso leader se ne fa un altro, altrettanto misterioso: attraverso i suoi canali ufficiali l'Isis ha annunciato che ildel gruppo, Abu al - Hassan al - Hashimi al - Qurashi, nominato a marzo, e' stato ucciso "in combattimento". Lo scettro e' stato affidato a Abu Al - Hussein al - Husseini al - Qurashi, ...Se verrà confermata l'identità dell'ultimoucciso nel sud della Siria, si conferma la ... Il primo capo dello Stato Islamico è durato in carica sei anni, il secondo circa tre e ilun solo ... Il terzo califfo è morto, ma l'Isis attende che la crisi umanitaria in Siria faccia il suo corso Si tratta del terzo capo dell’Isis a morire in un attacco ... L’annuncio della morte del leader dell’Isis arriva in concomitanza con quella del nuovo califfo proprio per non lasciare spazio ad ...L’intelligence americana sarebbe riuscita a risalire alla collocazione del capo dell’Isis tracciando i corrieri, com’era già successo per gli altri capi uccisi e per lo stesso Bin Laden. Sul futuro de ...