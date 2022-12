Il racket dei minori | ragazzini abbandonati davanti ai commissariati | poi avviati alla prostituzione ' Anche film hard'

... sfruttando in quel caso, oltre il loro silenzio in caso di fermo anche la non punibilità perché hanno un età al di sotto14 ...Le donazioni di dieci tra imprenditori e commercianti che si sono opposti alin questi ultimi anni si sono trasformate in un'area giochi in piazza Magione. Ai bambini ...del regolamentobeni ...Una tratta di bambine e bambini si nasconde dietro le centinaia di arrivi mensili nelle città di Roma, Napoli e Milano. Le organizzazioni criminali che li rapiscono o che li acquistano ...Si è concluso con due assoluzioni il processo, in primo grado, sulle ultime due posizioni rimaste in piedi nella vicenda 'Mondo Sepolto', inchiesta della Procura di Bologna che aveva ipotizzato un rac ...