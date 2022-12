‘Il presepe di Padre Kino’ di Luigi Ballarin al Mart di Rovereto fino all’8 gennaio 2023

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Rimarrà espostonel salone di ingresso del, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e, IldiKino. Realizzata dall’artista veneziano, l’opera è una grande tela (m 3,60 x 2,40) che interpreta la narrazione con cuiVenerabile Eusebio Chini, missionario gesuita a cavallo dei Sei e Settecento nella Nuova Spagna (oggi Messico e Arizona), avrebbe potuto raccontare ai suoi Nativi Pima il mistero della Natività e della Sacra Famiglia. L’opera in mostra diUna capanna fatta di pelli, tipica delle tribù del popolo nativo Pima. Maria e Giuseppe nei costumi di quelle parti. Un ...

Legino inauguraa grandezza naturale dell'associazione U Pregin nel giardino di via Bove. L'appuntamento è fissato per la giornata odierna, mercoledì 7 dicembre, in occasione della festa patronale dedicata ...È partitoconto alla rovescia che porterà alla prima rappresentazione delvivente,26 dicembre, dalle 17,30. E sono partiti anche i preparativi con i sopralluoghi nelle cantine e sulle ...