Il Papa | “I femminicidi nascono dalla pretesa di possedere l’altro e uccidono la libertà”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Cari fratelli e sorelle, buongiorno!”. Ha esordito cosìFrancesco all’udienza generale. Al suo ingresso sul palco della Sala Nervi, camminando appoggiandosi a un bastone, il Pontefice è stato salutato dall’ovazione delle migliaia di pellegrini presenti, provenienti come sempre da tutto il mondo, e dalle grida “Viva il!”.Francesco. “La possessività è nemica del bene e uccide l’affetto: i tanti casi di #violenza in ambito domestico, di cui abbiamo purtroppo notizie frequenti,quasi sempredil’affetto del, pic.twitter.com/8Ehxl5rC6Z — Vatican News (@vaticannews it) December 7, 2022 “Possiamo amare solo nella” Durante il discorso in lingua italiana il capo della chiesa ha ...

'Cari fratelli e sorelle, buongiorno!'. Ha esordito cosìFrancesco all'udienza generale. Al suo ingresso sul palco della Sala Nervi, ...Così ilnell'udienza generale. .Il Papa ha ribadito mercoledì il suo appello per la pace in Ucraina e ha paragonato le sofferenze del Paese all’Operazione Reinhardt, un piano segreto nazista per sterminare gli ebrei durante la Secon ...Oggi pomeriggio si giocheranno le gare valide per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C. Ad aprire il programma di giornata saranno le sfide Foggia-Catanzaro e Viterbese-Vicenza, mentre chiuderà ...