(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il telefono squilla, lo schermo si illumina e appare il nome di suo. Chris però non: ha 20 anni, è al lavoro e pensa di poterlo rire dopo. Ma ' dopo' è troppo tardi: poche ore ...

ilmessaggero.it

Erano partiti da appena 10 minuti quando il telefono è tornato a squillare: 'Nostrodi 44 anni è stato trovato morto. È stata la peggior notizia che potevano darmi' racconta. All'epoca Chris ...... invece, era andato cola lavare la moto. Avevano "solo" trascorso del tempo insieme. Il ... richiede uno sforzo di riadattamento, pagato con una moneta che sistress. Più eventi maggiore ... Il padre lo chiama prima di suicidarsi, ma lui non risponde. «È il mio rimpianto più grande» Il telefono squilla, lo schermo si illumina e appare il nome di suo padre. Chris però non risponde: ha 20 anni, è al lavoro e pensa di poterlo richiamare dopo.Il telefono squilla, lo schermo si illumina, è suo padre. Chris non risponde: ha 20 anni, è al lavoro e pensa che poteva richiamarlo dopo. Ma "dopo" è ...