Il Napoli batte Antalyaspor in amichevole | 3 a 2 il risultato finale

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn una partitadisputata nello stadio di Antalya, località della Turchia nella quale ilè in ritiro, gli azzurri hanno battuto 3-2 l’. I gol per la squadra di Spalletti sono stati segnati nel primo tempo da Raspadori all’8? e da Politano al 14? e nella ripresa da Raspadori al 16?. Per i turchi le reti sono state messe a segno entrambe nella ripresa, da Mehmedi al 10? e da Ozmert al 41?. Ilha colpito due pali con Raspadori e Simeone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

