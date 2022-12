Il ministro Valditara propone i lavori socialmente utili per i bulli

Scuola,: 'In aula si studia e non si chatta, cellulari spenti' Ildichiara guerra ai cellulari in aula . Nuova dura presa di posizione del titolare del dicastero della Scuola , sono in arrivo regole più rigide per gli studenti . 'In aula si va per ...Giuseppe, ilpiù contestato di queso assurdo avvio di governo Meloni , è tornato a parlare della sua idea di lavori socialmente utili per i bulli scolastici (una cosa che già esiste, ...Valditara:"Ho proposto lavori socialmente utili, lavoro di pubblica utilità, anche se ci sono difficoltà giuridiche, ma credo che sia un passaggio necessario perché il ragazzo deve concepire che il su ...Sull’uso in classe dei dispositivi elettronici arcaicamente chiamati ancora telefonini è intervenuto nel salotto di Bruno Vespa il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che sull’argomento inte ...