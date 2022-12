Il messaggio della Gazzetta a De Laurentiis | «Mica saranno tutti probiviri i produttori cinematografici»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nel dibattito sulla “rateizzazione” delle tasse arretrate, e sull’eventuale condono degli oneri accessori, da concedere alla Serie A, c’eravamo persi un articolodello Sport di ieri, a firma Stefano Agresti. Un pezzo in trincea, un pullman davanti alla porta del calcio italiano. L’ “incompresa” industria del pallone che – leggenda narra (in realtà non è così…) – mantiene finanziariamente il resto dello sport italiano. Laavverte “la costante sensazione che il calcio venga visto quanto meno come un mondo sbagliato. E che, per questo, non venga aiutato in modo adeguato”. Una sensazione che molti altri – quasi– non avvertono. Per dirne una, il Domani oggi dedica tutta la prima pagina alla questione con un articolo del direttore Stefano Feltri dal titolo “Basta aiuti di stato alla lobby del ...