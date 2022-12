Il menù natalizio di Milano 37 Restaurant di Gorgonzola

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Unche potrebbe essere definito “Omaggio alla semplicità complessa”, che rappresenta in pieno la cifra stilistica dello Chef Carlo Andrea Pantaleo di37, dove ogni ingrediente, anche quello più semplice, è esaltato da tecnica e creatività. Il “Fuoco Ancestrale”, quello vivo, quello utilizzato nell’affumicatura e con le braci, è sempre presente in questodove il “Carciofo alla brace, spuma di mandorla, aioli all’aglio nero e limone bruciato”, è l’essenza stessa dello stile di questo talentuoso Chef. Unche mixa tra la tradizione del “Cappelletti in brodo di cappone”, e l’innovazione, dove il guizzo creativo è nel “Vitello, pastinaca al cumino, crumble al burro nocciola e cicoria selvatica” e nel “Risotto riserva San massimo don gamberi rossi, ...