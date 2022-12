Il maltempo condizionerà il ponte dell' Immacolata 

Leggi su agi

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) AGI - La Festa'Immacolata vedrà un aumentoa nuvolosità sull'Italia ma con poche precipitazioni: qualche pioggia è possibile soprattutto su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Entro venerdì, però, è atteso un intenso peggioramento che coinvolgerà soprattutto le regioni del centro-nord con piogge e temporali anche intensi, possibilità di neve a bassa quota specie sul basso Piemonte. Sul finire del weekend, stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, è prevista aria piu' fredda artica in ingresso sul Mediterraneo con temperature in calo e anche neve a quote basse. Previsioni meteo per oggi AL NORD: Tempo stabile sulle regioni del nord con nubi basse o banchi di nebbia sulla Pianura Padana e coste Adriatiche, maggiori spazi di sereno altrove. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne. AL CENTRO: Nuvolosità in ...