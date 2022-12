Il grido del Papa | “In Ucraina si ripete quanto accaduto con lo sterminio degli ebrei”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Città del Vaticano –Francesco lancia undi dolore, l’ennesimo, per la tragedia della guerra in. E paragonasta accadendo alle porte dell’Europa all’Olocausto: “Lunedì scorso il Centro per le Relazioni Cattolico-Ebraiche dell’Università Cattolica di Lublino ha commemorato l’anniversario dell’Operazione Reinhardt’. Essa, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha provocato lodi quasi due milioni di vittime, soprattutto di origine ebraica”. “Il ricordo di questo orribile evento susciti in tutti noi propositi e azioni di pace. E la storia si, si, vediamo adesso cosa succede in. Preghiamo per la pace”, le parole del Pontefice al termine dell’Udienza generale (leggi qui), salutando i pellegrini ...

