Il gran Mondiale (non solo) del Marocco e l'incredibile partita di Ramos

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Dialoghi mondiali” accompagnerà ogni giorno di Qatar 2022. Un dialogo quotidiano tra il calcio e il faceto tra Fulvio Paglialunga e Giuseppe Pastore sui temi di giornata, o forse no, dei primi Mondiali invernali della storia. Fulvio - Abbiamo la sorpresa dele anche un eroe, anzi due. Perché se ilè ai quarti è grazie a Bounou, il portiere del mistero della seconda giornata, che gioca in Liga non per caso, ma anche grazie a Regragui, il tecnico che ha messo su un impianto inscalfibile. Ha visto il pragmatismo contro l’utopia, perché è meglio leggere lae adeguarsi che giocare sempre allo stesso modo. Devo confessarti che mi è sembrato strano per certi momenti dellavedere i rossi attaccare meglio e i rossi però non erano la Spagna. Gli spagnoli invece hanno sperato che il ...