Il giorno più nero di Donald Trump

Leggi su panorama

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sono ore particolarmente turbolente, queste, per. Al ballottaggio senatoriale della Georgia, il suo candidato, Herschel Walker, è stato battuto dal rivale dem Raphael Warnock. A prescindere dal fatto che l’asinello avrebbe comunque mantenuto il controllo della camera alta, si tratta di un pessimo segnale per l’ex presidente che, alle ultime elezioni di metà mandato, aveva già visto naufragare i suoi (cruciali) candidati per il Senato in Pennsylvania e Nevada. Inoltre, nelle stesse ore, si è abbattuta su di lui anche una tegola giudiziaria. Dopo un processo di circa un mese, una giuria di New York ha riconosciuto laOrganization colpevole di frode fiscale. È chiaro che queste due circostanze peseranno significativamente sulla nuova campagna presidenziale cheha annunciato appena lo scorso 15 ...