Il G7 offre 15 miliardi di dollari al Vietnam per ridurre il carbone

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) (Adnkronos) - Il G7 ha fatto un'offerta di 15dialper accelerare la sua transizione dal. Il, che è tra i primi 20 consumatori dial mondo, doveva sottoscrivere una partnership per la transizione energetica con i Paesi del G7, in occasione del vertice globale sul clima COP27 di novembre, ma i colloqui non sono andati a buon fine. I negoziatori occidentali guidati dall'UE e dalla Gran Bretagna hanno così proposto ad Hanoi un pacchetto finanziario che comprende 7,5dicostituiti da prestiti del settore pubblico e altrettanti dal privato.

