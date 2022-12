Linkiesta.it

... che da giorni minimizza scenari di un Esagono al buio, scansando ungiudicato "assurdo", ... quello del governo è garantire una pianificazione, non credo a scenari basatipaura". Emerge ...E' entrato nela gamba tesa l'ex assessore alla Salute, Ruggero Razza, il suo video ... perché le nomine di alta amministrazione sono discrezionali, il governo le ha fatte solorosa di ... Il dibattito sulla manovra e le conseguenze economiche del bipopulismo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...In un podcast le lezioni del fondatore di Comunione e liberazione su “il senso religioso” "Professore, mi scusi, è perfettamente inutile che lei entri in classe per insegnare religione, perché fede e ...