Il caso Portanova e il silenzio assordante del Genoa | una vergogna in salsa italiana

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo, ma Manolopuò ancora giocare regolarmente il campionato di Serie B con il. E potrebbe farlo già contro il Sudtirol nel giorno dell’Immacolata: due giorni dopo la sentenza del Gup del Tribunale di Siena, Ilaria Cornetti, che lo ha giudicato colpevole. Nel mezzo ildelche non ha ancora preso una posizione ufficiale. Ripercorriamo la vicenda: i fatti risalgono alla notte tra il 30 e il 31 maggio del 2021 in una abitazione nel centro storico di Siena. Qui si sarebbero appartatie una giovane ragazza finché non sarebbero sopraggiunti gli altri tre ragazzi: lo zio di, Alessio Langella, condannato anche lui a sei anni, un altro ragazzo rinviato a giudizio e ...

