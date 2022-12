Ibra al lavoro | i test a Dubai | le rivincite degli esclusi | il Milan entra nel vivo

Meno di un mese alla ripresa del campionato, e a Milanello aumenta l'intensità man mano che passano i giorni, in vista del ritiro a Dubai, località che il Milan in passato ha già scelto più di una ...e Kjaer a Milanello A Milanello c'è anche Zlatan Ibrahimovic che sta seguendo un programma dipersonalizzato per provare a tornare in campo alla fine di gennaio. Del resto, le ...Dal recupero degli infortunati alle amichevoli di lusso negli Emirati, passando per chi cerca riscatto dopo non essere andato in Qatar: le settimane calde del Diavolo ...La situazione legata a Zlatan Ibrahimovic e al suo recupero. Ecco l’obiettivo dell’attaccante, che punta a rientrare nel 2023 Dopo alcuni giorni di vacanze, il Milan di Stefano Pioli ...