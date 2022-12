I rapporti Serbia-Kosovo rallentano il percorso

L'Osservatore Romano

Su questo punto, tutti gli occhi guardano alla, che non ha imposto sanzioni alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Belgrado è poi al centro delle attenzioni anche per icon il ...Tirana, 6. L'Unione europea ha inviato una nuova proposta ai governi die Kosovo per la normalizzazione dei, con un 'ritocco' rispetto al testo che era sul tavolo prima della crisi delle targhe. È quanto emerso durante il vertice Ue - Balcani di Tirana, ... Nuova proposta dell’Ue per Serbia e Kosovo Sono undici, secondo un rapporto dell'ONG Safeguard Defenders: servirebbero tra le altre cose a sorvegliare i dissidenti ...Nonostante le tensioni con il Kosovo il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, fa un passo indietro e conferma la presenza al summit di Tirana ...