I cani del tempo. Filosofia e icone della pazienza

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Dobbiamo a sant’Agostino (354-430) una delle più potenti riflessioni che sul tema delsiano mai state elaborate dal pensiero occidentale. Si tratta di una meditazione stimolata dalla difficoltà che il filosofo di Tagaste provò nel rispondere a chi gli domandava che cosa fosse il. Lo dichiara egli stesso nelle Confessioni, laddove scrive: “Cos’è dunque il? Se nessuno me lo chiede, lo so; se voglio spiegarlo a chi me lo chiede non lo so”. Questo interrogativo agostiniano ha attraversato i secoli, giungendo sino a noi: se lo è posto anche Andrea Tagliapietra, professore ordinario di Storiapresso l’Università San Raffaele di Milano, che, per dare a esso una risposta, ha scelto un percorso particolarmente originale e complesso, facendo ricorso a un’accurata indagine e a ...