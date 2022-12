Hockey prato | Nazionale italiana femminile impegnata a Valencia nella Nations Cup

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ultimo appuntamento della stagione per ladisu. La compagine guidata da Robert Justus dall’11 al 17 dicembre sarà in quel di(Spagna) per disputare laCup. Il torneo, che vede impegnate compagini di gran livello, mette in palio un pass per l’ambitissima Pro League. Il regolamento prevede una fase a gironi preliminari, con le prime due dei rispettivi raggruppamenti che voleranno alle semifinali, mentre le altri si giocheranno i restanti piazzamenti. La squadra tricolore è inseritaPool A con la Spagna, numero sette del ranking Mondiale e padrona di casa, la Corea del Sud e l’Irlanda. Le convocate italiane per l’appuntamento: PORTIERI: LUCIA CARUSO, SOFIA MONTSERRAT DIFENSORI: TERESA DALLA VITTORIA, CAMILA MACHIN, ...