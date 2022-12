Heidi e Leni Klum testimonial in lingerie per Intimissimi

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)sono le protagoniste della nuova campagnaper la collezione. Le immagini racchiudono già lo spirito natalizio ed esaltano il legame genuino tra madre e figlia.è una mamma fiera e sua figlia, del resto, ha raccolto abilmente il testimone dalle sue mani. Anche se la top model non è ancora lontana dalle scene e, anzi, bazzica fedelmente nel campo della moda, sua figliaè una delle nuove stelle in passerella. Rappresenta la generazione Z insieme ad altre bellissime giovani dive figlie d’arte come Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci che a sua volta ha già stregato le case di alta moda. Ma, in vista del Natale 2022,ha scelto mamma e figlia ...

... che di comune accordo con la madre non ha mai riconosciuto la bambina poi formalmente adottata dal cantante Seal, all'epoca il nuovo compagno diha visto per la prima volta papà Briatore ...Lo che ha fatto sognare col kimono di seta ,Klum sono state scelte infatti come testimonial di Intimissimi per il nuovo spot di Natale. Nel video la top model 49enne, presentatrice, ... I consigli di lavoro (e di vita) di Heidi Klum alla figlia Leni, modella in erba La figlia di Briatore e la mamma top model insieme in lingerie per la collezione di Natale 2022: le foto e il rapporto con Flavio ...Heidi Klum età. Heidi Klum (Bergisch Gladbach, 1º giugno 1973) è una supermodella, stilista e conduttrice televisiva tedesca.