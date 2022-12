Grande Fratello | Antonino è senza speranze | E’ stato beccato

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ancora difficoltà per il parrucchiere e modello. Oraal. Ecco in cosa èContinuano i colpi di scena nella Casa più famosa d’Italia. Dopo lo scandalo MarcoBelavia (bullizzato da alcuni dei concorrenti in gara, con successiva squalifica), il programma torna a far parlare di sé grazie ad alcuni suoi protagonisti nella casa., Antonio èsperanza, FormatonewsQuesta volta i telespettatori si sono concentrati su uno dei protagonisti all’interno della Casa, notando qualcosa di strano in alcune conversazioni. Ad essere al centro dell’attenzione questa volta èSpinalbese, modello ed ex fidanzato di Belen ...

... con il quale ha avito una relazione molto particolare come lei stessa raccontò durante ilamericano solo quattro anni fa. "L'ho amato, lo amo ancora, lo avrei sposato" , ha detto l'......impresaria di se stessa Meghan ha trasformato Harry in un testimonial (in tight) del... Perché servono soldi, visibilità e cause giuste da abbracciare per mantenersi all'altezza di un...Ecco cosa è accaduto questo pomeriggio nella casa del Grande Fratello Vip durante il passaggio degli aerei Giornata movimentata sopra ...Il Grande Fratello Vip non smette di regalare sorprese. È noto da tempo che il cast della casa più spiata d’Italia sarà presto caratterizzato dalla presenza di nuovi concorrenti. Tra di loro anche Far ...