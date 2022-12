Governo | odg Cdm integrato con dlgs su politica agricola comune Ue

Genova3000

Il Consiglio dei ministri è convocato per venerdì, alle ore 11 a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno il decreto legislativo sull'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del ..."Il Gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia all'ARS ringrazia l'Assessore regionale alla Salute, dott.ssa Giovanna Volo che, in linea con la volontà dele accogliendo l'presentato dai ... Consiglio regionale, Lega deposita odg per perseverare nell'intesa con il governo su maggior autonomia della Liguria Roma, 7 dic. (Adnkronos) - L ordine del giorno del Consiglio dei ministri, convocato venerdì alle ore 11 a Palazzo Chigi, è integrato come il decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) ...L’allarme ambientalista: definanziate le voci che avevano previsto fondi per il 2023 e il 2024. «Occorre spendere di più». Fonti ministeriali: voce definanziata perché i soldi non sono mai stati spesi ...