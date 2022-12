Governo | la decisione su un nuovo divieto per gli smartphone

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Scuola, cellulari e bullismo, il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, ospite di Bruno Vespa a ‘Porta a porta’ su Rai1 ha toccato alcuni dei temi più discussi degli ultimi tempi. Per i bulli in arrivo provvedimenti durissimi: “Parlando del bullismo parliamo di qualcosa che ha effetti devastanti, tra cui abbandono scolastico, depressione, demotivazione. Non possiamo rimanere inerti. Io ho proposto lavori socialmente utili, lavoro di pubblica utilità, anche se ci sono difficoltà giuridiche”. “Ma credo che sia un passaggio necessario perché il ragazzo deve concepire che il suo ego ha dei limiti, credo sia fondamentale che un ragazzo lavorando per la collettività si renda conto che è inserito in una dinamica in una dinamica sociale più ampia. Non può’ essere lasciato solo col suo ego ipertrofico”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, parlando del ...