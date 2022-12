Governo | Floridia M5s | ' minacce da condannare ma accuse a Conte da respingere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic (Adnkronos) - "A nome del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle esprimo la più ferma condanna per le graviricevute da Giorgia Meloni. La violenza, di qualsiasi tipo, non è mai accettabile. Al tempo stesso respingiamo l'accusa rivolta a Giuseppedi "fomentare l'odio" o di "aizzare le folle" che viene sollevata in queste ore da esponenti della maggioranza". Lo dice la capigruppo del Movimento 5 stelle al Senato Barbara. "Quella sul reddito di cittadinanza è una battaglia politica che il MoVimento 5 Stelle porta avanti nel rispetto dei principi democratici e della correttezza del dibattito politico. Piena solidarietà a Giorgia Meloni alla sua famiglia, ma nessuno metta in connessione in maniera strumentale la nostra azione politica con leo i messaggi d'odio pervenuti al ...