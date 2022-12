Globalist.it

Ma prima di mollare, qualcosa provo a fare da qui al Congresso - ha proseguito- . L'idea balzana di un Comitato nominato dal passato, da una Assemblea delegittimata dalla sconfitta, mi pare un ...... nata a Lugano in una ricca famiglia di religione ebraica aschenazita, rigorosamente...sono al momento schierati il sindaco di Firenze Nardella (col quale farà un tiket) e quello di Bergamo("... Gori, l’anti-Schlein: “Se il Pd diventa un’altra cosa riconsegno la tessera” Giorgio Gori intervenendo alla presentazione del documento `Un nuovo inizio, laburista. Verso il congresso del Partito Democratico´. Diffidente verso Elly Schlein ...L’Ospedale Luigi Sacco si apre al territorio per diventare un punto di riferimento per tutta l’area milanese, affiancando gli ospedali che non hanno dei reparti di malattie infettive ma che quotidiana ...