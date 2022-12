Gli attivisti di Ultima Generazione lanciano vernice contro l’ingresso del Teatro alla Scala | fermati – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Alcunidihanno lanciatol ‘ingresso deldove questa sera si inaugura la stagione operistica. A compiere l’atto sarebbero state cinque persone, che sono state bloccate dagli agenti del dispositivo di sicurezza. Gliportavano con loro alcuni cartelli con scritto sopra: “, no gas né carbone”. Sono in corso i lavori di ripulitura della facciata. December 7, 2022 su Open Leggi anche: Si imbrattano di finto sanguePinacoteca di Bologna per Ischia: la protesta di– IlBerlino, incursione degli ...