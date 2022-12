Giustizia | Anm già all' attacco Ma il Terzo Polo apre alla riforma di Nordio

TGCOM

"Ho visto un pm..." Bocchino fa infuriare Travaglio, scintille sullaIl premier Giorgia ... Il presidente dell', Giuseppe Santalucia, fa una domanda: 'Quando l'azione penale diventa ...Il programma dell ministro dellaindica la rotta, l'replica punto per punto 'Separare le carriere È la premessa per porre il pm sotto controllo ... Giustizia, Anm: con carriere separate pm sotto controllo del ministro Alla magistratura non sono piaciute le parole del ministro Carlo Nordio sul tema delle intercettazioni. Cos'ha detto Nino Di Matteo del CSM.Il Guardasigilli Carlo Nordio ha illustrato le linee programmatiche del suo ministero in commissione Giustizia al Senato. La sua riforma sarà ...