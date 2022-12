Giuliana De’ Medici racconta Almirante | «Mio padre ascoltava e rispettava le idee di tutti»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) «La sua presenza in casa era molto limitata perché pieno d’impegni, e il sabato e la domenica girava l’Italia per visitare le federazioni del partito. Quindi, delegava a mamma la gestione di casa e famiglia. La severa in casa era sicuramente lei, nota per il suo carattere un po’ intransigente».De’in una lunga intervista a La Verità ricostruisce la figura delGiorgio, tra vita pubblica e privata. «Era unaffettuoso, carino –– Non so perché avesse questa nomea di uomo freddo, di ghiaccio, come spesso i suoi colleghi giornalisti lo dipingevano. Non gli ho mai sentito dire una parolaccia o visto trattar male qualcuno». E fa un esempio: «Una mattina arrivò in macchina alla sede storica del partito in via delle Quattro Fontane e l’usciere ...