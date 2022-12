Giorno dell’Immacolata | autorizzato lo svolgimento del mercato di via Bonazzi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – A seguito della richiesta avanzata dall’associazione “Mercati rionali di Benevento”, il Comune halodelmattutino di vianella giornata festiva di giovedì 8 dicembre e lodel(alimentare e non) di piazza Risorgimento nella giornata di mercoledì 14 dicembre con orario prolungato fino alle ore 20:00. A tal proposito è stato disposto che gli operatori: provvedano autonomamente alla pulizia degli spazi occupati con la rimozione dei rifiuti pro­dotti dalla propria merce; adottino tutte le misure necessarie a evitare danni o pericoli a persone o cose e a garantire la pubblica incolumità; pongano in essere tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia di contenimento ...