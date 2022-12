Servizio Informazione Religiosa

Silvia Perdichizzi ritirerà ilsabato 10 dicembre a Palazzo Vecchio (Firenze) in occasione di "All'origine della gratuità", manifestazione organizzata da Voltonet insieme alla Venerabile ...Una serata di sport, sorrisi, musica e buona cucina, ricordando una grande firma del. Questa è stata l'8a edizione delGiuseppe Colalucci, tenutasi presso il ristorante Bo. Bo della Casa del Jazz di Roma. La manifestazione - ideata da Guido D'Ubaldo, Presidente dell'... Giornalismo: Premio "Comunicare la gratuità" a Silvia Perdichizzi Detenuti che grazie al progetto "Seconda chance" stanno vivendo la loro seconda occasione: un lavoro, la prospettiva e la speranza di una nuova vita. Un progetto d'inclusione sociale che la giornalist ...Tutto pronto per la cerimonia del Premio Giornalistico Estra per lo Sport: raccontare le Buone Notizie, che ha come oggetto l’individuazione dei migliori articoli e/o servizi di giornalismo sportivo i ...