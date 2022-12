Giorgia Meloni minacciata su Twitter | ' Se togli il reddito ammazzo te e tua figlia'

minacciata sui social: 'Se togli il reddito ammazzo te e tua figlia '. A rivelare le minacce alla premier e alla figlia Ginevra è l'account Twitter di FdI che riporta una raccolta di ...e Ginevra minacciate sui social: 'Se togli il reddito ammazzo te e tua figlia' Il giallo dello yacht dell'oligarca Mazepin (amico di Putin): via da Olbia e riapparso in Tunisia, ora è ...“Se togli il reddito ammazzo te e tua figlia”. “Ci vuole la morte di lei e sua figlia”. “Veramente attenta, finiscila cò sta cosa di togliere il reddito di cittadinanza sennò ti ammazzo ma lo capisciGiorgia Meloni chiede a Bruxelles una politica comune su migranti ed energia, tematiche su cui l'Italia non può fare da sola.