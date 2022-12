Giorgia Meloni è la settima donna più potente del mondo | la premier è l' unica italiana

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)è lapiùdelsecondo l'edizione 2022 della classifica World's Most Powerful Women stilata ...

è la settima donna più potente del mondo secondo l'edizione 2022 della classifica World's Most Powerful Women stilata ..." Nella nomina di questo importante organismo ­" ha dichiarato la premier- si è tenuto conto dei criteri di pluralismo ideale e professionale, e dell'inclusione di un'ampia varietà ...Sono bianche le decorazioni del palco centrale della Scala dove questa sera siederanno fra gli altri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quella della Commissione europea Ursula von der..Il suo nome figura nella World's Most Powerful Women, l'annuale classifica stilata da Forbes, in cui la premier è anche l'unica italiana. Al primo posto, la presidente della Commissione Ue, Ursula Von ...