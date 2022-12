Giannelli | “In Francia lo stipendio di un docente dipende dalla valutazione dei presidi e di un ispettore Perché non farlo anche in Italia?”

Orizzonte Scuola

In particolareè tornato sulla questione del merito e della valutazione degli insegnanti: 'Inlo stipendio di un docente dipende dalla valutazione dei presidi e di un ispettore. ......Germania Azerbaigian Turchia Repubblica Ceca Svezia Grecia POOL D Estonia Finlandia Olanda...: 'NON HO CHIUSO OCCHIO!' Le prime parole sono state quelle di Giovanni Malagò , ... Giannelli: “In Francia la stipendio di un docente dipende dalla valutazione dei presidi e di un ispettore. Perché non farlo anche in Italia” Nella puntata di "Porta a Porta" dedicata all'attualità scolastica, oltre al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha parlato anche il presidente dell'associazione nazionale presi ...