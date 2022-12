GF Vip | Antonino e Oriana di nuovo a letto insieme | ma lui la gela VIDEO

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Dopo discussioni, allontanamenti e pianti disperati, traSpinalbese eMarzoli è scoppiata nuovamente la passione questa notte. I due sono finiti, ancora una volta, a. Proprio nel bel mezzo delle tenerezze, però, il concorrente ha deciso di frenare la donna, rifilandole quello che ha tutta l'aria di essere un due di picche. I telespettatori del reality show, che hanno preso visione dell'accaduto, si sono riversati sui social per commentare questo episodio e non sono mancate parole molto forti. Siasiasono stati fortemente bersagliati in quanto il loro comportamento sta cominciando a destare un po' di fastidio.stroncamentre sono aal GF ...

