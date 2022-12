“GF VIP” 7 | Giaele De Donà vittima di uno scherzo molto perfido | cos’è successo

Ascolta questo articolo Negli ultimi giorni nella Casa del ' Grande Fratello' il clima inizia a farsi sempre più teso. Nelle ultime ore, come riportato testualmente dal ...la sua amica Sofia...Le nuove indiscrezioni rilasciate da Signorini 'Chi mi piacerebbe dentro il GFcome regalo di ... Invece il sogno di Signorini sarebbe quello di convincere Taylor Mega, ex fidanzata di Sofia...Il concorrente del Gf Vip Antonino Spinalbese come reagirà di fronte alla scoperta di una notizia del tutto inaspettataChi sono i nuovi concorrenti del GF Vip scelti da Alfonso Signorini Il conduttore ha svelato qualche dettaglio... Ben presto arriveranno nella casa del GF Vip nuovi concorrenti; questi ultimi sono st ...