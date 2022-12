Gf Vip 6 | Clarissa Selassié esce allo scoperto con il nuovo fidanzato | ecco chi è

Leggi su isaechia

Qualche settimana fanel corso di un'intervista a Turchesando, il programma radiofonico di Unicusano, condotto da TurcheseBarucchi, ha dichiarato di aver trovato l'uomo della sua vita: Forse ho trovato una persona nella mia vita. Fa tutt'altro. Non è di questo ambiente. Mi dà sicurezza e tranquillità. Speriamo bene. Non voglio spoilerare. Sono sulla strada dell'innamorarmi. Non mi accontento mai io. La frequentazione sembra procedere gonfie vele. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini e in edicola da oggi, mentre escono dal Grand Hotel La Sonrisa. Lui si chiama Massimo Spada ed è una giovane promessa del pugilato.