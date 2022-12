Germania | progettavano un colpo di Stato neonazista con l' assalto al Reichstag 20arresti

- Estremisti di destra volevano rovesciare le istituzioni e tornare al grande impero tedesco. Il capo è il principe Reuss, noto come Enrico XIII. Tra gli arrestati un austriaco e un italiano...delle forze di sicurezza tedesche - con oltre 3mila agenti impiegati nelle perquisizioni in 11 land - dimostra che la minaccia di un colpo di Stato è stata presa sul serio in...Le forze della sicurezza tedesche hanno arrestato venticinque esponenti di estrema destra ed ex militari appartenenti all’organizzazione estremista Reichsbürger (ovvero ”Cittadini del Reich” ) con ...Estremisti di destra volevano rovesciare le istituzioni e tornare al grande impero tedesco. Il capo è il principe Reuss, noto come Enrico XIII. Tra gli arrestati un austriaco e un italiano ...