Germania | piano d’attacco contro il Bundestag | arrestati 25 membri di un gruppo terroristico di estrema destra

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Avevano pianificato un attacco altedesco: la polizia tedesca ha arrestato 25di un “” di, con una vasta operazione in tutta la: lo hanno dichiarato i procuratori federali in una nota. Gli appartenenti al movimento “Cittadini del Reich” (Reichsbuerger) sono sospettati di “aver fatto preparativi concreti per entrare con la forza nel Parlamento tedesco con un piccoloarmato”, hanno dichiarato i procuratori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Sole 24 ORE

