Gas | prezzo sale oltre i 140 euro | pesa il clima più freddo

Il Sole 24 ORE

Ildelsale oltre i 140 euro, con il clima più freddo ed i timori per la riduzione degli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni si attestano a 142 euro al megawattora, con un aumento del 2,5%. .Poco mosse le utility ( - 0,02%), con ildelche torna a salire sopra i 143 euro al megawattora (+3,2%). Sale la farmaceutica (+0,7%). Tra le materie prime piatto l'oro a 1.772 dollari l'... Gas: ecco perché calano le stime sui prezzi, mentre benzina e gasolio sono più cari a dicembre (ANSA) - MILANO, 07 DIC - Il prezzo del gas sale oltre i 140 euro, con il clima più freddo ed i timori per la riduzione degli stoccaggi. Ad ...Occorre fare necessariamente il punto della situazione sul prezzo del gas in Europa in vista di Natale, se non altro perché in queste settimane registriamo in Europa una minore dipendenza dalla Russia ...