Gaeta | “Pagine di Storia” | Paolo Mieli ospite del Teatro Ariston

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)– È tutto pronto per il quinto e ultimo appuntamento con “di: scrittori, giornalisti e intellettuali raccontano”. Sabato 10 dicembre, alle ore 18:00, il Cinemarà l’illustre scrittore e giornalista, che terrà una lezione su “Un secolo did’Italia: dall’unità del Paese, ai conflitti bellici del ‘900, alla rinascita del secondo dopoguerra”. L’iniziativa rientra nel Festival Nazionale della, realizzato nell’ambito del progetto “e la Marina Militare: un legame storico lungo 160 anni”, promosso dal Comune die dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La rassegna è organizzata dall’Associazione Culturale ...

"PAGINE DI STORIA" A GAETA: ATTESO PAOLO MIELI AL CINEMA TEATRO ARISTON GAETA – È tutto pronto per il quinto e ultimo appuntamento con "Pagine di Storia: scrittori, giornalisti e intellettuali raccontano". Sabato 10 dicembre, alle ore 18:00, il Cinema Teatro Ariston ospi ...Lo sportello comunale sarà aperto, a partire dal 15 dicembre, tutti i giovedì dalle ore 15:30 alle 17:30. Gaeta – Non un solo giorno, ma ogni giorno dell'anno. Nasce, all'interno del Comune di Gaeta, ...