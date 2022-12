Furti sulla tomba di Michele Merlo | lo sfogo della madre

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ladi, che riposa nel cimitero Comunale di Rosà (Vicenza). è stata saccheggiata, come denunciato dalla mamma del cantante, Katia Ferrari. La donna non ha potuto nascondere l’amarezza e l’indignazione che non possono che esserci di fronte a un comportamento simile, che dimostra totale mancanza di rispetto da parte di chi si è impossessato degli oggetti che erano stati lasciati per rendere omaggio al ragazzo. “Sono già arrabbiata con questo mondo, dove purtroppo devo e sto sopravvivendo – sono le parolemamma riportate da Il Messaggero -. Ma ancora di più con chi si permette di prendere (rubano) i regali di”. La donna si sente delusa soprattutto per la sparizione di un oggetto a cui teneva in modo particolare: “Non parliamo dei fiori, ma è sparito un suo anello con una M ...