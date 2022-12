Fratelli d' Italia sale al 29 | 6% | stabili gli altri partiti

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) AGI - La Supermedia oggi è calcolata con un giorno d'anticipo vista la ricorrenza festiva dell'Immacolata. Il paniere dei sondaggi è comunque consistente (10 rilevazioni da parte di 6 diversi istituti) e conferma ancora una volta le tendenze viste di recente, con FDI unico partito a far registrare una crescita statisticamente significativa (quasi mezzo punto in due settimane), nonostante rimanda ancora sotto la soglia del 30%. Glisono piu' o menocon variazioni, negative o positive, nell'ordine al massimo dello 0,2%. Guardando alle coalizioni il Centrodestra si rafforza e arriva al 46,4 (+0,7). Supermedia liste FDI 29,6 (+0,4) M5S 17,2 (-0,2) PD 16,7 (-0,1) Lega 8,8 (+0,1) Terzo Polo 7,8 (=) Forza6,9 (=) Verdi/Sinistra 3,6 (-0,1) +Europa 2,5 (=) Italexit 2,1 (-0,2) Unione Popolare 1,8 ...

Supermedia liste FDI 29,6 (+0,4) M5S 17,2 ( - 0,2) PD 16,7 ( - 0,1) Lega 8,8 (+0,1) Terzo Polo 7,8 (=) Forza6,9 (=) Verdi/Sinistra 3,6 ( - 0,1) +Europa 2,5 (=) Italexit 2,1 ( - 0,2) Unione