Francia | ok della Ue | stop ai voli brevi se la stessa tratta è coperta dal treno

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Una rivoluzione potrebbe essere in arrivo per la mobilità dei cittadini europei. È laa fare da apripista: il governo parigino potrà vietare i collegamenti aerei interni al Paese sulle trattese, in alternativa, i viaggiatori hanno a disposizione unche percorre lo stesso tragitto. Dalla Commissione europea è arrivato un via libera parziale sul provvedimento contenuto nel pacchetto «Clima e resilienza», approntato nel 2021. Lo, tuttavia, potrà avvenire a determinate condizioni che, in verità, sono difficilmente replicabili in Italia. Ecco quali. Innanzitutto, il divieto alle compagnie aeree di fornire il servizio per unabreve potrà scattare solo se lo stesso percorso è coperto da treni ad alta velocità che impiegano meno di 2 ore e mezza a collegare le due città. Le ...

Agenda Digitale

Il dibattito è da tempo attivo in, ove nella scorsa legislatura alcuni deputatisinistra hanno proposto di abolire tutti i voli coperti da treni velocie che non comportano un risparmio ......dall'approvazionelegge Merlin che nel 1958 decretò l'abolizioneregolamentazione...l'approccio 'neo - abolizionista' introdotto in Svezia nel 1999 e oggi in vigore anche in. ... Mantovani (M5S): "No a Microsoft e Google nelle scuole, seguiamo l'esempio della Francia" Se qualcuno, vista l'altissima posta in palio, si aspettava gare con poco spettacolo e scarsa voglia di proporre gioco, si è dovuto ricredere in quanto sono stati molto spettacolari. Due record per Go ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...