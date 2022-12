Francesco Totti e Noemi Bocchi vivono insieme a Roma Nord | ecco com’è la casa nuova

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)stanno traslocando, ora la notizia diventa ufficiale. Sono passate settimane dall’inizio della loro ricerca di un nido d’amore, ma ora arriva la firma del contratto (d’affitto, per ora). La nascente coppia, da mesi ormai sotto i riflettori dopo che il Capitano ha avuto la sua rottura con Ilary, ha già iniziato a portare nel nuovo appartamento un po’ di roba, e le cose necessarie per insediarsi in modo più o meno stabile. Ma dove sarà la loro? Il nuovo immobile che la coppia ha scelto come nido d’amore si trova a, non lontano da quella che era la vecchiadella compagna del Pupone. Chanele il body shaming su Instagram, gli haters: ‘Sembri una 30enne, tutta ...